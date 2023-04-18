В зоне СВО ликвидирован экс-нардеп Украины Олег Барна

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 13

Подробности смерти бывшего украинского политика в прессе не приводятся.

В зоне СВО ликвидирован экс-нардеп Украины Олег Барна

Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasov

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

На Украине уничтожен бывший политик, экс-нардеп Олег Барна об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на публикацию советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко в социальных сетях.

Также информацию о смерти Олега Барна подтвердил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского.

По неподтвержденным данным, умер Барна 17 апреля, накануне своего 56-летия.

Предварительно известно, что бывший украинский нардеп был ликвидирован в боях на южном направлении. Других подробностей не сообщается.

Тема:
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