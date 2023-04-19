«До встречи, Сергей Лавров»: как прошел визит главы МИД РФ в Венесуэлу

Встречи Сергея Лаврова с представителями властей Венесуэлы шли буквально одна за другой.

В Каракасе прошла важнейшая встреча Сергея Лаврова и президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В Боливарианскую республику глава МИД РФ прилетел из Бразилии в рамках латиноамериканского турне. До этого министр встретился с коллегой Иваном Хилем Пинто и вице-президентом. За ходом встреч на месте следит корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Пока российский министр спускался с трапа в аэропорту Каракаса над его самолетом кружился орел. Хищных птиц здесь используют для авиабезопасности, чтобы отпугивать стаи. А над Боливарианской Республикой — в переносном смысле — кружит и орел звездно-полосатый. Визит Лаврова проходит как раз в момент крайнего обострения отношений с США. Поэтому первый вопрос «Известий» об антисанкционной борьбе.

«США могут обмануть в любой момент. Гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания. <…> Мы будем всячески способствовать тому, чтобы экономика Венесуэлы становилась все менее и менее зависимой. Пригодится венесуэльским друзьям и наш опыт, уж по количеству санкций мы сейчас — „чемпионы мира“», — заметил Лавров.

До 2005 года Венесуэла была богатейшей страной региона. Но новый ее глава Уго Чавес решил отрезать от сверхоходов американские нефтяные компании. В ответ США сначала отрезали Венесуэлу от технологий, потом от финансового рынка. Последствия этого удара венесуэльцы переживают до сих пор. Но гнуть свою линию продолжают.

«Соединенные Штаты систематически атакуют нашу экономику, пытаются задушить ее. И в то же время они говорят о возможностях улучшить диалог между Венесуэлой. Но мы на самом деле не видели никакого ослабления санкций. У нас нет других таких союзников, как Россия», — заявил Хиль.

Противостояние со Штатами здесь прописано буквально все. Перед МИДом Венесуэлы сегодня встречали Лаврова группа сторонников. И даже здание, где встречаются главы МИД стран названо со значением.

А вокруг гуляют дети. Здание МИД Венесуэлы находится в одном из самых оживленных районов Каракаса. Его называют желтым домом. В основном из-за цвета фасада. Но еще венесуэльцы очень не хотят, чтобы это здание как-то ассоциировался с белым домом в США. МИД настолько близок к народу, что в здании от проходящего транспорта вибрирует хрусталь на люстрах.

Это было что-то вроде переговорного марафона. В здании МИД Сергей Лавров встретился с коллегой с русским именем Иван и фамилией Хиль. Встреча с исполнительным вице-президентом Делси Родригес была назначена позже, но она подкараулила российского министра в дверях.

Шутка про американский подход к общению тут очень кстати. Сама Родригес, можно сказать, чемпионка по личным санкциям. Против нее их ввели Канада, Евросоюз, Швеция и, конечно, США — страна, которая использует любую возможность, чтобы насолить тому, кого считает геополитическим противником. Так, например, случилось с поездкой российской стороны в ООН.

«Меня это тоже не удивляет, потому что если вы посмотрите подходы США и практически всех европейцев к реализации на практике принципа свободы прессы, свободы СМИ, то увидите, что этот принцип действует только в одни ворота», — отметил Лавров.

Давлению извне Россия и Венесуэла будут противостоять наращиванием сотрудничества. По проектам в нефтедобыче и разработке газовых месторождений. В сфере финансов — сейчас специалисты изучают механику и возможность работы российской карты МИР в Венесуэле. На Россию Штаты тоже пытаются давить. Используют все способы.

Здесь же Сергей Лавров провел переговоры и с президентом Венесуэлы. В их успехе принимающая сторона, видимо, не сомневалась. На пути следования российского картежа здесь установили баннер со словами «До встречи, Сергей Лавров».