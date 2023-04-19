У театра Моссовета в Москве подожгли автомобиль — видео
Иномарку директора благотворительного фонда сожгли в Москве
Фото, видео: www.globallookpress.com / Paul Zinken; 5-tv.ru
Разыскиваются неизвестный, который облил транспортное средство горючей жидкостью.
В самом центре Москвы, под окнами театра Моссовета, был совершен поджог автомобиля. Об этом сообщает МВД РФ.
По предварительной информации, машина принадлежала директору благотворительного фонда Левиной. В момент поджога ее в автомобиле не было. Однако огонь быстро перекинулся на припаркованную рядом машину, а затем на часть стены дома.
«19 апреля около 3:30 ночи в полицию поступило сообщение о возгорании автомобилей во дворе одного из домов на Тверской улице», — говорится в сообщении.
Задействованными пожарными расчетами возгорание было локализовано, пострадавших нет.
В самом центре Москвы подожгли автомобиль.
В результате изучения видеозаписей с камер наблюдения полицейские установили, что к одному из автомобилей приблизился неизвестный и облил капот транспортного средства жидкостью из бутылки, после чего осужествил умышленный поджог транспортного средства. Злоумышленник с места происшествия скрылся.
На данный момент сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление личности
подозреваемого и его задержание. Также устанавливается размер материального ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее 5-tv.ru показывал видео, на котором горящий автомобиль перекрыл движение в центре Москвы.
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