В центре Москвы по невыясненным причинам вспыхнул автомобиль каршеринга. К приезду спасателей машина сгорела практически дотла.

Для тушения пришлось даже перекрыть несколько полос Садового кольца. Из-за этого движение было серьезно затруднено.

Похожий инцидент произошел и в Петербурге. Там легковушка загорелась на кольцевой дороге.

Огонь вспыхнул в двигателе и очень быстро распространился на весь салон.