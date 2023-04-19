Европы больше нет: в Турции заявили, что весь мир ненавидит США

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Глава МВД Турции Сойлу заявил о всемерной ненависти к США

Европы больше нет: в Турции заявили, что весь мир ненавидит США

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Теперь союзники Штатов стали пешками, которые выполняют любые приказы.

Европы больше нет, потому что она превратилась в американскую куклу, при этом сам Вашингтон стал ненавистен всему миру. Такое мнение выразил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

«Не существует такого понятия, как Европа. Не преувеличивайте его в своих головах. Есть Америка. Европа — поезд в колонне Америки. В ней нет ничего особенного», — приводит его слова газета Aydınlık.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал Евросоюз обратить внимание на свои интересы и снизить зависимость от Вашингтона. Однако польский премьер-министр Матэуш Моравецкий ответил на его слова весьма неожиданно, предложив еще более близкое, «стратегическое сотрудничество» со штатами. Для большей убедительности министр приказал разместить в стране европейский центр обслуживания танков Abrams производства США.

При этом такие центры будут не только у Варшавы. В планах увеличить оборонные мощности в 11 странах, чтобы обеспечить все нужды украинских националистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Китай укрепляют стратегическую безопасность.

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