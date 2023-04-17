На нервах НАТО: Россия и Китай укрепляют стратегическую безопасность

Уже завтра российские ракетоносцы нанесут условные авиаудары в Тихом океане. В ходе завершающего этапа внезапной проверки Тихоокеанского флота. Об этом Владимиру Путину доложил Сергей Шойгу. Первый этап президент оценил очень высоко. И поручил аналогичные проверки провести и на других флотах, потому что их силы могут использоваться на любых направлениях. Владимир Путин встретился и с главой китайского Минобороны. Подробности в нашем материале.

Масштабный смотр готовности не только Тихоокеанского флота — всех Вооруженных сил России в целом — в Дальневосточном регионе потребовал подробного доклада министра обороны в президентском кабинете.

«Отработаны вопросы обеспечения боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения и их готовности к применению оружия», — доложил российскому лидеру глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Верховный главнокомандующий внимательно следил за ходом первого и второго этапа внезапной проверки. Владимир Путин поясняет: сейчас основной театр боевых действий — на суше, но и морские соединения должны находиться в постоянной боеготовности.

«Для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения Вооруженных Сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях. Но задачи развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре, никто не отменял, не снимал, и поэтому я Вас прошу эту работу, безусловно, продолжить, обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий и на других флотах. И кроме всего прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях», — подчеркнул Владимир Путин.

Одно из «возможных направлений» как раз тихоокеанское. Для российских фрегатов, крейсеров и стратегических ракетоносцев — проверка боеготовности в этой зоне еще и тест на геополитическую совместимость недавно объявленного курса на усиления военно-технического сотрудничества с Китаем.

Народно-освободительная армия КНР как раз в эти же дни проводит очередные масштабные учения в Тайваньском проливе — не так уж и далеко от мест российских маневров. А всего пять дней назад, и как раз в ходе такой же внезапной проверки своих войск в провинции Гуандун, председатель КНР Си Цизньпин призвал свою армию «активизировать подготовку к военным действиям».

«Россия и Китай сотрудничают для предотвращения угрозы наращивая военного присутствия США в Тихоокеанском регионе. Предположим, размещение американской системы ПРО в Южной Корее — это проблема и для России, и для Китая, и мы вместе говорим, что это нарушает баланс в этом регионе. Поэтому, да, конечно, Россия и Китай вместе сотрудничают, чтобы предоставить некий ответ на наращивание вооружений США», — сказал политолог Дмитрий Солонников.

А в представительском кабинете Кремля президенту России салютует министр обороны Китая — генерал Ли Шанфу. В Народно-освободительно армии КНР можно прикладывать руку к голове без фуражки, а еще Ли Шанфу приложил руку к военно-техническому сотрудничеству с Россией, за что США еще 5 лет назад ввели против него персональные санкции. Но эти нападки из Вашингтона взаимодействие наших стран только усилили.

«Регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения, и причем на разных театрах, и в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе», — отметил Владимир Путин.

У Ли Шанфу, так же как и у Си Цзинь Пина, трехдневная и очень разнообразная программа визита в Россию. И это тоже его первый зарубежный визит в новой должности. Вслед за встречей с Путиным — посещение Академии Генштаба. Это не просто «визит вежливости», а обмен стратегически-важными знаниями для продолжения военного взаимодействия.

«У нас очень крепкие отношения. Они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, строятся на принципах неприсоединения, противоборства третьей стороне, и они очень устойчивы под стратегическим руководством вас и председателя КНР Си Цзиньпина», — подчеркнул министр обороны КНР Ли Шанфу.

Российская проверка боеготовности и китайские маневры, безусловно, очень не нравятся США, которые выдвинули в район этот район свой авианосец и объявили о переброске на Тайвань 200 военных инструкторов. В Пентагоне реально опасаются, что союз Москвы и Пекина окажется куда прочнее и слаженнее, чем ось Вашингтон-Токио-Сеул, которая сейчас трещит по швам из-за недавней утечки секретных американских документов. Выяснилось, что американцы регулярно прослушивали заседания правительства Южной Кореи.

«Это государства „азиатского НАТО“, как собираются их подготовить Соединенные Штаты, чтобы они вели боевые действия, а Соединенные Штаты могли их обеспечивать. Во всяком случае, США не собираются воевать с Китаем напрямую», — заявил политолог Андрей Кошкин.

Так что уже в ближайшем будущем в этом регионе может стать еще неспокойнее. Поэтому в ходе третьего этапа внезапной проверки силы Тихоокеанского флота логично перейдут к отработке задачи нанесения ракетных ударов с выполнением пока что электронных пусков.