Атомный крейсер «Томск» продемонстрирует свои возможности в ходе учений ТОФ

Основной этап самых масштабных за 30 лет учений Тихоокеанского флота проходит в Охотском море и на побережье Камчатки. Моряки проверяют возможности атомного подводного ракетного крейсера «Томск». Несмотря на размеры, противник с трудом может заметить флагман. Его отличительная особенность — практически бесшумный ход.

Согласно легенде учений, экипаж обнаружил условного противника — ударную группу авианосцев. Для таких случаев на вооружении атомохода есть противокорабельные крылатые ракеты «Гранит» дальнего действия. Крейсер поражает условного противника и покидает район.

Эстафету принимают сухопутные части — расчеты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Они защищают границы от нападения с моря и способны уничтожать десантные корабли на расстоянии больше 200 километров.