СК проверит подозреваемого в педофилии блогера Лизогуба

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 26

Молодой человек мог растлевать несовершеннолетних девушек.

СК проверит подозреваемого в педофилии блогера Лизогуба

Фото: Telegram / lizzzogub

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Следственный комитет РФ проведет проверку в отношении блогера Жени Лизогуба. Об этом 5-tv.ru сообщили представители ведомства.

Молодого человека подозревают в растлении малолетних. В своем блоге 19-летний Лизогуб регулярно делился роликами с девочками 14 и 16 лет. Во время трансляции он обнимал и гладил одну из них, а также обсуждал ее фото в купальнике. Вместе с тем он говорил, что его привлекают молодые девушки. Однако позднее назвал свои слова шуткой.

О ситуации с блогером успела высказаться глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она подчеркнула, что не хочет вешать ярлыки, однако такое поведение блогера вызывает вопросы.

Сам Лизогуб назвал происходящее унизительными наговорами. Он подтвердил, что готов сотрудничать с госорганами и Следственным комитетом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Мизулина поддержала борьбу с уклонением блогеров от уплаты налогов. По ее словам, многие интернет-звезды и так называемые инфоцыгане зарабатывают на своей деятельности миллиарды рублей.

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