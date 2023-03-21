Екатерина Мизулина поддержала борьбу с уклонением блогеров от уплаты налогов

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 43

Многие интернет-знаменитости и инфоцыгане зарабатывают миллиарды рублей, но скрывают это от государства. Раньше оно закрывало глаза, но пришло время навести порядок.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Telegram / Екатерина Мизулина; 5-tv.ru

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поддержала борьбу с уклонением блогеров от уплаты налогов. С заявлением она выступила на фоне возбуждения уголовных дел в отношении Валерии Чекалиной и Александры Митрошиной, которым вменяют долги на сотни миллионов рублей.

«А чем вообще блогеры отличаются от любых других юридических лиц, которые работают на территории нашей страны, от любых других организаций, которые также обязаны платить постоянно налоги в бюджет нашей страны? Многие-многие годы государство закрывало глаза на этот пробел, но сейчас пришло время навести системность и порядок в этой сфере», — сказала Екатерина Мизулина.

По ее словам, многие блогеры и так называемые инфоцыгане зарабатывают на своей деятельности миллиарды рублей. При этом свои доходы они скрывают от государства и не платят налоги.

«Эту ситуацию нужно исправлять, и мы видим, что органы власти начинают работать системно и ответственно в этом направлении», — подытожила глава Лиги безопасного интернета.

Как сообщал 5-tv.ru, утром 21 марта стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Александры Митрошиной. По версии следствия, она уклонилась от уплаты налогов на сумму 120 миллионов рублей.

За две недели до этого — 7 марта — стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной и ее мужа. Им вменяют неуплату 300 миллионов рублей налогов. Позже к обвинениям добавилась статья об отмывании денег. Суд временно запретил им выходить в интернет.

 

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