«Не хотел отвлекать от дел»: Владимир Путин назвал мотивы поездки в зону СВО

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Алексей Панков
Алексей Панков 14

Владимир Путин объяснил причину личной поездки в зону СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

По словам главы государства, обстановка требует того, чтобы участники СВО не покидали своих позиций.

Владимир Путин заявил, что лично посетил штабы ВС РФ в Херсонской области и ЛНР с определенной целью. Президент РФ отметил, что не хотел отрывать военных от дел.

«Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют», — отметил президент.

В рамках поездки глава государства выслушал доклады военачальников на херсонском, запорожском и луганском направлениях. Как подчеркнул пресс-секретарь Дмитрий Песков, посещение новых регионов главнокомандующим было необходимо для получения информации о ходе специальной военной операции непосредственно от участников боевых действий.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что визит главы Минобороны КНР в Москву оскорбил США. В материале Business Insider отмечается, что беседа президента РФ Владимира Путина и главы Минобороны КНР превратилась в настоящий вызов для Вашингтона.

Тема:
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