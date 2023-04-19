«Не хотел отвлекать от дел»: Владимир Путин назвал мотивы поездки в зону СВО

По словам главы государства, обстановка требует того, чтобы участники СВО не покидали своих позиций.

Владимир Путин заявил, что лично посетил штабы ВС РФ в Херсонской области и ЛНР с определенной целью. Президент РФ отметил, что не хотел отрывать военных от дел.

«Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют», — отметил президент.

В рамках поездки глава государства выслушал доклады военачальников на херсонском, запорожском и луганском направлениях. Как подчеркнул пресс-секретарь Дмитрий Песков, посещение новых регионов главнокомандующим было необходимо для получения информации о ходе специальной военной операции непосредственно от участников боевых действий.

Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления ВСУ на четырех направлениях

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что визит главы Минобороны КНР в Москву оскорбил США. В материале Business Insider отмечается, что беседа президента РФ Владимира Путина и главы Минобороны КНР превратилась в настоящий вызов для Вашингтона.