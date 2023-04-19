«Средний палец»: визит главы Минобороны КНР в Москву оскорбил США

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 71

BI: приняв министра обороны КНР Ли Шанфу РФ показала «средний палец» США

«Средний палец»: визит главы Минобороны КНР в Москву оскорбил США

Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

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Встреча российского президента и китайского министра доказала прочность отношений двух стран. Почему это так нервирует американскую сторону?

Российская власть продемонстрировала неприличный жест в сторону США, приняв в Москве нежелательную для них персону — министра обороны Китая Ли Шанфу. Об этом заявило издание Business Insider.

«Решение принять Ли стало своего рода демонстрацией среднего пальца США, которые еще в 2018 году наложили санкции на китайского чиновника», — написано в статье.

В материале отмечается, что беседа президента РФ Владимира Путина и главы Минобороны КНР превратилась в настоящий вызов для Вашингтона. Авторы издания предположили, что собеседники во время встречи оценили геополитическую координацию Москвы и Пекина. Кроме того, считают они, были озвучены вопросы двустороннего сотрудничества стран в военной сфере.

Вместе с тем китайские СМИ писали, что прием Ли Шанфу в Кремле доказывает прочность российско-китайских отношений, для которых давление Соединенных Штатов не является помехой.

Военная делегация из Китая прибыла в Россию 16 апреля. Для министра обороны КНР это стало первой зарубежной поездкой после назначения на должность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем РФ и КНР проводят учения в Тихом океане.

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