Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления ВСУ на четырех направлениях
Заместитель главы военного ведомства рассказала об активных наступательных действиях украинских нацистов, правда, назвала все это элементами.
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что боевики киевского режима приступили к началу контрнаступления. Об этом она заявила в эфире украинского телеканала «Рада».
По ее словам, ВСУ приступили к наступательным действиям на четырех направлениях в Донбассе. Маляр отметила, что сегодня украинские нацисты активны под Артемовском, Марьинкой, Авдеевкой и Лиманом.
«Это контрнаступательные действия, это контрштурм. То, что сейчас происходит на фронте — это элемент контрнаступления», — прокомментировала заместитель главы военного ведомства.
В заключение Маляр добавила, что бои в Артемовске также можно отнести к элементам анонсируемого Киевом весеннего контрнаступления ВСУ. Тем не менее источники в ДНР сообщают, что почти 90% города перешло под контроль Вооруженных сил РФ.
Благодаря утекшим в сеть секретным документам Пентагона стало известно, что союзники Украины подготавливают страну к наступлению, которое запланировано на 30 апреля. Киев уходит от точных дат в своих заявлениях, но прогнозирует его в «ближайшее время». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия отслеживает ситуацию и строит план проведения СВО в соответствии с угрозами.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что Запад готовится к ответу России на контрнаступление ВСУ.
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