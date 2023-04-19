Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления ВСУ на четырех направлениях

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 67

Заместитель главы военного ведомства рассказала об активных наступательных действиях украинских нацистов, правда, назвала все это элементами.

Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления ВСУ на четырех направлениях

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что боевики киевского режима приступили к началу контрнаступления. Об этом она заявила в эфире украинского телеканала «Рада».

По ее словам, ВСУ приступили к наступательным действиям на четырех направлениях в Донбассе. Маляр отметила, что сегодня украинские нацисты активны под Артемовском, Марьинкой, Авдеевкой и Лиманом.

«Это контрнаступательные действия, это контрштурм. То, что сейчас происходит на фронте — это элемент контрнаступления», — прокомментировала заместитель главы военного ведомства.

В заключение Маляр добавила, что бои в Артемовске также можно отнести к элементам анонсируемого Киевом весеннего контрнаступления ВСУ. Тем не менее источники в ДНР сообщают, что почти 90% города перешло под контроль Вооруженных сил РФ.

Благодаря утекшим в сеть секретным документам Пентагона стало известно, что союзники Украины подготавливают страну к наступлению, которое запланировано на 30 апреля. Киев уходит от точных дат в своих заявлениях, но прогнозирует его в «ближайшее время». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия отслеживает ситуацию и строит план проведения СВО в соответствии с угрозами.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад готовится к ответу России на контрнаступление ВСУ.

Тема:
Спецоперация
19 апр
Бойцы ВДВ заблокировали Артемовск с северной и южной окраин
19 апр
«Наскребли по сусекам»: поставленной Киеву военной технике предрекли частые поломки
19 апр
«Больше и больше»: Песков высказался о поставках оружия Киеву со стороны Сеула
19 апр
ВС РФ пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр, нанеся удары из танков и артиллерии
19 апр
«Малое бегство»: как происходит отступление ВСУ из Артемовска
19 апр
«Получают по зубам»: как ВС РФ отражают попытки атаки ВСУ в районе Угледара
19 апр
ВСУ взорвали четыре многоэтажки во время отступления из Артемовска
19 апр
«Не будет волшебного момента»: в Британии заявили о продолжении конфликта на Украине в 2024 году
19 апр
Вернувшийся из зоны СВО Милонов объяснил причины попыток ВСУ упорно атаковать
19 апр
Российские военные отбили попытку атаки ВСУ на Запорожском направлении
+15° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
81.60
-0.03 89.57
-0.09
Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Китайский совет дня на среду,...

Последние новости

17:34
Бойцы ВДВ заблокировали Артемовск с северной и южной окраин
17:19
Молдавия выдворяет сотрудника посольства РФ из-за инцидента в аэропорту Кишинева
17:10
Рэпер HammAli попал под прицел поклонницы-сталкера: «Страшно»
17:07
Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления ВСУ на четырех направлениях
17:01
«Наскребли по сусекам»: поставленной Киеву военной технике предрекли частые поломки
16:51
«Я сдаюсь»: состояние Гоар Аветисян ухудшилось после операции по уменьшению груди

Сейчас читают

«Я выбрал себе жену!»: Басков ответил на вопрос о свадьбе с Успенской
Как пожарить шашлык и не получить штраф в 2023 году. Инфографика
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ
По следам Варвары Карауловой? Психиатр объяснил возможную причастность Треповой к теракту в Петербурге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео