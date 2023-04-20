Бары на Думской в Петербурге продолжают работать, несмотря на закрытие

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Касса уходит в подполье, а в бары без зазрения совести пускают несовершеннолетних. Ведь официально — бары не работают после рейдов правоохранительных органов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Kapteyn; 5-tv.ru

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Самая злачная улица Петербурга снова восстала из пепла. После нескольких рейдов полиции на Думской продолжают работать заведения, где нередко можно встретить и школьников в неадекватном состоянии. Бары ушли в подполье.

Дверь за вами закрывают на ключ, оплата счета только наличными или переводом. Именно так заявили корреспонденту «Известий», который пришел туда под прикрытием. Все подробности — в репортаже.

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