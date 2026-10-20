«Дети контактны и открыты»: гимназия о детях Иванцова

Педагоги не заметили у детей Иванцова тревожности и страха перед взрослыми

В православной гимназии, где учатся дети бизнесмена Сергея Иванцова, не обнаружили никаких следов насилия у несовершеннолетних. Так в пансионе ответили на запрос 5-tv.ru.

В официальном ответе значится, что во втором, третьем и четвертом классах сейчас обучаются пятеро детей Иванцова. В письме их характеризуют положительно: ребята воспитанные, с уважением относятся к взрослым, соблюдают ученическую дисциплину, умеют дружить и проявляют интерес к новому. Также в гимназии отметили их воцерквленность.

«Педагогами гимназии необычного поведения, повышенной тревожности, страха перед взрослыми, следов физического и психологического насилия замечено не было. Напротив, дети контактны, общительны, открыты», — написали в учреждении за подписью директора.

Жалоб от детей на плохое обращение в семье педагогам не поступало. При этом в гимназии отметили, что у них в коллективе есть социальный педагог — его обязанность в том числе выявлять признаки жестокости по отношению к детям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Госдуме призвали к защите детей бизнесмена Иванцова. Ему вменяют психологическое и физическое насилие над пятью несовершеннолетними.

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