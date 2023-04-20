Продолжение романтичной истории: фильм «Сумерки» может перевоплотиться в сериал

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 10

Началась работа по созданию сериала по вселенной «Сумерек»

Продолжение романтичной истории: фильм «Сумерки» может перевоплотиться в сериал

Фото: www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS

Читайте нас в: Дзен Новости

В 2017-м подобные новости от представителя студии Lionsgate уже исходили. Но тогда история не получила продолжения. Стоит ли в этот раз ждать результата работы?

Историю любви юной девушки Беллы и вампира Эдварда из фильма режиссера Кэтрин Хардвик «Сумерки» задумали воплотить в сериал, сообщили источники издания The Hollywood Reporter. Согласно сведениям источника, проект находится на начальном этапе и у студии Lionsgate пока нет ни платформы-стриминга, ни сценариста для сериала.

Однако студия надеется, что в работе примет участие автор серии романов «Сумерки» Стефани Майер. А за писательницей подтянутся и остальные составляющие успеха. Вместе с тем подобные новости уже появлялись в 2017-м. Однако спустя пять лет работа так и не началась.

К слову, первая книга была издана в 2005 году. А уже в 2008 году вышел фильм. Сага состоит из пяти картин. За эти года они суммарно собрали в прокате более трех миллиардов долларов. Помимо сборов картина помогла Кристен Стюарт и Роберту Паттинсону — исполнителям главных ролей — обрести популярность и успех.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за кого звезда фильма «Кудряшка Сью» Элисан Портер вышла замуж.

+10° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
81.65
0.05 89.37
-0.20
Четыре любимчика: каким знакам зодиака повезет в солнечное затмение 20 ап...

Последние новости

2:50
Акулинин день: что можно и категорически нельзя делать 20 апреля
2:50
Прихожане ведут бой за Киево-Печерскую Лавру с властью Украины
2:42
Навский четверг: почему 20 апреля прозвали Пасхой мертвых
2:36
Продолжение романтичной истории: фильм «Сумерки» может перевоплотиться в сериал
2:30
Особо сложный период: чем опасен коридор затмений 20 апреля — 5 мая 2023
2:20
В НАСА опровергли информацию о падении спутника над Киевом

Сейчас читают

«Я выбрал себе жену!»: Басков ответил на вопрос о свадьбе с Успенской
Как пожарить шашлык и не получить штраф в 2023 году. Инфографика
Красотой не взять: рэпер Navai выдвинул главные требования к девушкам
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео