Продолжение романтичной истории: фильм «Сумерки» может перевоплотиться в сериал

В 2017-м подобные новости от представителя студии Lionsgate уже исходили. Но тогда история не получила продолжения. Стоит ли в этот раз ждать результата работы?

Историю любви юной девушки Беллы и вампира Эдварда из фильма режиссера Кэтрин Хардвик «Сумерки» задумали воплотить в сериал, сообщили источники издания The Hollywood Reporter. Согласно сведениям источника, проект находится на начальном этапе и у студии Lionsgate пока нет ни платформы-стриминга, ни сценариста для сериала.

Однако студия надеется, что в работе примет участие автор серии романов «Сумерки» Стефани Майер. А за писательницей подтянутся и остальные составляющие успеха. Вместе с тем подобные новости уже появлялись в 2017-м. Однако спустя пять лет работа так и не началась.

К слову, первая книга была издана в 2005 году. А уже в 2008 году вышел фильм. Сага состоит из пяти картин. За эти года они суммарно собрали в прокате более трех миллиардов долларов. Помимо сборов картина помогла Кристен Стюарт и Роберту Паттинсону — исполнителям главных ролей — обрести популярность и успех.

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