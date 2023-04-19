Звезда фильма «Кудряшка Сью» Элисан Портер вышла замуж

Актриса Элисан Портер, прославившаяся в 90-е годы благодаря комедии «Кудряшка Сью», вышла замуж. 41-летняя артистка пережила развод с бывшим актером мыльных опер и предпринимателем Брайаном Отенритом, от этого брака у нее осталось двое детей — сын Мейсон Блейз и дочь Ария Сейдж. Новым избранником звезды стал танцор Джастин де Вера.

Элисан Портер не продолжила карьеру в кино и стала певицей. Фото: www.globallookpress.com / AdMedia

Молодожены были знакомы и близко дружили в течение 20 лет, но только шесть последних провели в романтических отношениях. У пары подрастает дочь Шайло Би. Де Вера принял детей Портер от прошлого брака, все трое ребят были главными героями свадьбы — наравне с родителями. Они выносили кольца и позировали фотографам на всех фото.

«Думаю, что и для Джастина, и для меня это просто следующий шаг. Ведь мы были лучшими друзьями так долго! У нас были удивительные шесть лет вместе, мы вырастили невероятных детей и родили собственного ребенка. Так что это то, чего мы так долго ждали», — делится Элисан Портер с поклонниками.

Влюбленные были друзьями с юных лет. Фото: Instagram* / iam_alisanporter

Свадьбу на 75 гостей артисты сыграли в знаменитом казино «Цезар Палас» с Лас-Вегасе, праздник растянулся на два дня. Невеста вышла к своему возлюбленному в классическом платье со шлейфом от бренда Sau Lee, туфлях на высокой платформе Versace, которые ей подарил друг — певец Адам Ламберт. Серьги и ожерелье от Chanel ей подарила любимая свекровь. Жених украсил стильный костюм золотой цепью и брутальными сапогами-казаками с заклепками. Церемонию провел друг семьи и крестный отец младшенькой Шайло.

После роли в фильме «Кудряшка Сью» Портер не сделала блестящую карьеру в кино, несмотря на успех этой комедии. Она сыграла в нескольких малобюджетных картинах, а потом сменила профиль и стала певицей. В 2016 году Портер стала победителем десятого сезона американской версии шоу «Голос» в команде Кристины Агилеры.

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