«Пока не откажут надпочечники»: Орлова рассказала о стрессе из-за редкой болезни

Телеведущая старается сохранять самообладание и спокойствие, ведь у нее на руках грудная дочка. Но за любимое животное душа все же болит.

В жизни телеведущей Ольги Орловой наступили тяжелые времена. Всему виной болезнь кошки Сони. Ее знаменитость приютила незадолго до Нового года, долго боролась с тем, чтобы остальные питомцы приняли в семью ее. А теперь кошка тяжело заболела. И без помощи ветеринаров не обошлось.

За полгода, что кошка живет в доме Орловой, телеведущая очень привыкла к животному. Фото: Instagram* / olgaorlova1311

Все началось на прошлой неделе. Сначала кошку начало рвать кровью, а после сын Орловой отвез животное в ветклинику. Там ее положили в реанимацию. Точного диагноза поставить не могли, и телеведущая приняла решение перевезти ее в другую клинику. Там врачи диагностировали редкое врожденное заболевание.

«Синдром Аддисона. Первичный гипоадренокортицизм у кошек — достаточно редкое заболевание. Гормоны пожизненно, пока не откажут надпочечники. Жизнь будет недолгой. Даже не знаю, что сказать», — сообщила Орлова.

Когда кошку врачи намерены выписать, пока неизвестно. Но Орлова будет стараться сделать все, чтобы облегчить мучения Сони.

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