«Пока не откажут надпочечники»: Орлова рассказала о стрессе из-за редкой болезни

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 62

Орлова рассказала о тяжелом состоянии своей кошки

«Пока не откажут надпочечники»: Орлова рассказала о стрессе из-за редкой болезни

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Телеведущая старается сохранять самообладание и спокойствие, ведь у нее на руках грудная дочка. Но за любимое животное душа все же болит.

В жизни телеведущей Ольги Орловой наступили тяжелые времена. Всему виной болезнь кошки Сони. Ее знаменитость приютила незадолго до Нового года, долго боролась с тем, чтобы остальные питомцы приняли в семью ее. А теперь кошка тяжело заболела. И без помощи ветеринаров не обошлось.

Ольга Орлова За полгода, что кошка живет в доме Орловой, телеведущая очень привыкла к животному. Фото: Instagram* / olgaorlova1311

Все началось на прошлой неделе. Сначала кошку начало рвать кровью, а после сын Орловой отвез животное в ветклинику. Там ее положили в реанимацию. Точного диагноза поставить не могли, и телеведущая приняла решение перевезти ее в другую клинику. Там врачи диагностировали редкое врожденное заболевание.

«Синдром Аддисона. Первичный гипоадренокортицизм у кошек — достаточно редкое заболевание. Гормоны пожизненно, пока не откажут надпочечники. Жизнь будет недолгой. Даже не знаю, что сказать», — сообщила Орлова.

Когда кошку врачи намерены выписать, пока неизвестно. Но Орлова будет стараться сделать все, чтобы облегчить мучения Сони.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто приходит ночью к двухмесячной дочери Ольги Орловой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+10° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
81.65
0.05 89.37
-0.20
Умный стоит, а дурак бежит: китайский совет дня на четверг, 20 апреля

Последние новости

4:21
Кинорежиссер «Вызова» Шипенко о ревности коллег: «Я бы тоже завидовал»
4:05
Опасные витамины: в клубнике выявили 20-кратное превышение антибиотиков
3:50
Умный стоит, а дурак бежит: китайский совет дня на четверг, 20 апреля
3:45
У комика Ильи Соболева родился сын
3:37
Французский человек-паук устроил акцию против пенсионной реформы
3:21
«Пока не откажут надпочечники»: Орлова рассказала о стрессе из-за редкой болезни

Сейчас читают

«Я выбрал себе жену!»: Басков ответил на вопрос о свадьбе с Успенской
Как пожарить шашлык и не получить штраф в 2023 году. Инфографика
Красотой не взять: рэпер Navai выдвинул главные требования к девушкам
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео