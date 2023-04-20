«Меня тошнит от актрис»: Асмус сделала неожиданное заявление о коллегах

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Рита Миронова
Рита Миронова 24

Кристина Асмус осудила актрис, которые готовы на все ради роли

«Меня тошнит от актрис»: Асмус сделала неожиданное заявление о коллегах

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Звезда «Текста» и «Интернов» раскрыла секрет своего успеха в российском кинематографе и осудила тех, кто готов ради роли на все.

Кристина Асмус раскритиковала актрис, которые готовы ради роли на все. В своем профиле в соцсетях бывшая жена Гарика Харламова поделилась мыслями по поводу женщин, которых в кино «приводят за руку».

«Меня тошнит от актрис, которые кокетничают с продюсерами на мероприятиях и пишут режиссерам, какой невероятный их последний фильм, хотя даже не видели его», — откровенно заявила Асмус.

При этом актриса отметила, что лично ее никто в кино за руку не приводил, за роли никто не платил, а уж тем более спать ради ролей ей никогда не приходилось. Однако в своем успехе Асмус видит заслугу и других людей.

«Много лет я была убеждена, что я все сама. <…> Сейчас я осознаю, что мой камертон, ориентир, компас и свет в любой **** (неприятности. — Прим. ред.) — это люди!» — написала она.

На становление Асмус как актрисы, по ее мнению, повлияли близкие друзья из мира кино. Среди них артистка выделила Юлию Хлынину, Романа Евдокимова, Михаила Галустяна, Дарью Мельникову и других. Многих из них Асмус пригласила на свой день рождения, отметив, что сделано это было не ради галочки. Коллег по цеху Кристина считает близкими по духу и благодарит за полученный опыт.

Ранее 5-tv.ru писал, что возлюбленный Кристины Асмус вышел из тени.

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