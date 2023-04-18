Возлюбленный Асмус вышел из тени после табу Харламова: «Нужно быть бойцом»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 13

Актер Роман Евдокимов перестал скрывать роман с Кристиной Асмус

Возлюбленный Асмус вышел из тени после табу Харламова: «Нужно быть бойцом»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Тема:
Конфликт Харламова и Асмус

В Сети поступок артиста расценили как готовность к войне с комиком за сердце актрисы.

Предполагаемый возлюбленный актрисы Кристины Асмус Роман Евдокимов впервые обратился к ней с публичным посланием. В нем он поздравил звезду фильма «Текст» и коллегу по сцене с днем рождения. Слова артиста прозвучали как вызов, особенно на фоне табу экс-супруга Гарика Харламова заводить новые отношения.

«Я сразу сказал: «Никаких шуры-муры в доме», — поставил условие комик, расставаясь с возлюбленной.

Возлюбленный Кристины Асмус публично поздравил ее с днем рожденияВозлюбленный Кристины Асмус публично поздравил ее с днем рождения. Фото: Instagram* / evdokimov

Запрет Харламова на личную жизнь на просторах особняка действовал целых три года. Но терпению Кристины пришел конец — в ближайшее время, по ее словам, состоится новоселье. Вероятно, отмечать его она уже будет с Романом Евдокимовым. Мужчина наконец вышел из тени и заявил готовности бороться за нее.

«Если ты хочешь быть возлюбленным, тебе нужно быть бойцом. С днем рождения, Кристина. Просто будь!» — написал актер на своей странице в соцсетях.

К слову, Роман Евдокимов младше своей возлюбленной на семь лет, но уже успел сделать неплохую карьеру в кино. Он известен по ролям в таких популярных картинах и сериалах, как «Актрисы», «Пищеблок», «Фишер» и многих других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разведенный Гарик Харламов контролирует личную жизнь Кристины Асмус.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
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