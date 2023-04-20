В Петербурге гонщик не смог скрыться с места ДТП из-за загоревшегося авто

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Водитель легковушки врезался в отбойник, но уехать не смог.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hendrik Schmidt; 5-tv.ru

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Появились кадры огненной аварии в Петербурге. На кольцевой автодороге водитель легковушки не справился с управлением и врезался в отбойник. После столкновения незадачливый гонщик хотел скрыться с места ДТП. Но машина заглохла. А когда мужчина попытался ее снова завести, авто загорелось.

В итоге от машины остался один каркас. Водитель успел покинуть салон.

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В Петербурге гонщик не смог скрыться с места ДТП из-за загоревшегося авто

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