«Потусуйся со мной»: Джо Байден перешел на молодежный сленг на встрече с профсоюзами

Речь американского лидера касалась глобального потепления.

Джо Байден вновь удивил публику своими странными высказываниями. Выступая перед членами профсоюзов, президент США напомнил, что объединению рабочих в этой стране целых 122 года и уточнил, что тогда в Сенате его еще не было. А чтобы подтвердить это и доказать, что 80-летний президент все еще молод, по крайней мере душой, Джо Байден вовсе перешел на молодежный сленг, говоря о глобальном потеплении.

«И кстати, если кто-то не считает, что у нас глобальное потепление, потусуйся со мной, приятель. И отправляйся на какой-нибудь из крупных пожаров, на которых я был», — заявил американский лидер.

Особенно интересно эти заявления выглядят на фоне того, что глава Белого дома так и не посетил штат Огайо, где поезд, груженый опасными химическими веществами, сошел с рельсов.