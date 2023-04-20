В Госдуме предложили давать мамам сертифицированных нянь от государства

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Полина Долгова
Полина Долгова 26

Депутат Госдумы Буцкая: многодетным мамам в РФ будут помогать соцработники

В Госдуме предложили давать мамам сертифицированных нянь от государства

Фото: www.globallookpress.com / John Rowley

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Понятие «работник социальной службы» необходимо расширить и на многодетных семей.

В Госдуме рассматривается предложение о том, чтобы ввести службу социальной помощи для мам по уходу за детьми. Эта функция будет доступна для многодетных семей, рассказала первый зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в интервью изданию URA.RU.

Она объяснила, что тема рождения детей обсуждается постоянно. При этом важнее не родить ребенка, а правильно его воспитать. Политик отметила, что в законодательстве прописаны ясли с двух месяцев от рождения. Но таких групп, куда принимают ребенка с такого возраста, нет. Альтернативой могут быть сертифицированные няни.

Понятие «работник социальной службы» есть в России, но он распространен для пожилых людей и инвалидов. Госслужащая отмечает, что такая система долговременного ухода сейчас набирает обороты.

«Существующий механизм есть, почему бы его не направить в сторону детства, например, когда ребенку нужна помощь? Тем более, что такой госстандарт, как сертифицированная няня, уже существует», — отмечает депутат.

По ее словам, эта инициатива будет внедряться в регионах либо же гранты на эту услугу будут получать некоммерческие организации.

«Думаем, считаем и точное решение будем предлагать», — добавила Буцкая.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев прежде заявил, что детей из многодетных семей необходимо обеспечить высшим и среднем образованием за счет государства. Он считает, что через пять лет эти деньги вернутся в бюджет в виде налога, когда выпускники пойдут на работу.

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