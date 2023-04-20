Развод по-женски: банда красоток обманывала мужчин при первом свидании

Простые работяги теряли самообладание при виде очаровательных девушек и готовы были отдать все, что нажито непосильным трудом.

В Москве задержали красоток-аферисток, которые ходили на свидание с простыми работягами и обманывали их на крупные суммы. После переписки на сайте знакомств девушки встречались с жертвами в кафе и заказывали еду. Как только заказ приносили, нужно было сразу расплачиваться. Такие свидания обходились простым романтикам довольно дорого, пишет издание KP.RU.

Один из пострадавших от рук ОПГ, рабочий на складе Николай, рассказывает, что его обманули на 174 800 рублей. Его брат по несчастью, инвалид Артем, пострадал на меньшую сумму. За один вечер с красавицей он отдал почти 90 000 рублей.

Четкий план

После таких случаев, следователь быстро вышел на след целой преступной банды, которая работала в Москве и Санкт-Петербурге. Трое подозреваемых действовали по одной и той же схеме. Сначала «переписчики» создавали аккаунты от имени девушек в социальных сетях, а потом искали доверчивых жертв. В процессе общения изображали из себя глупых богатеньких девочек. А как только парни велись и предлагали встретиться, данные жертв передавали «менеджеру по найму девушек». Он и отправлял на встречи подходящих дам.

Красавицы приезжали с личным водителем на дорогом автомобиле с мигалкой. Машины арендовали на один день, поэтому из-за накладок по времени приходилось ждать своей очереди, чтобы приехать на свидание. Некоторые из-за этого задерживались на час.

А в кафе, где проходили встречи на самом деле не было никакой кухни. Продукты покупали дешевые в ближайшем супермаркете, а деликатесы заказывали с помощью доставки еды. При этом все съеденное продавали по космическим ценам. Чем больше выходил общий счет, тем больше навар был у каждого задействованного в схеме. Девушки, например, получали в месяц от 70 до 200 тысяч рублей.

Получат по заслугам

Под суд пошли восемь фигурантов уголовного дела, а сколько всего участников преступного ОПГ было за 2021–2022 год, остается только гадать. Сейчас на скамье подсудимых оказались четыре девушки и четыре мужчины. Большинство из них признавать свою вину не планируют.

«Да ты ж несовершеннолетняя тогда была, не волнуйся ты так, все нормально будет! Мы и журналистов сейчас выгоним по той же причине» — успокаивает адвокат свою подопечную.

Вот только сейчас всем подозреваемым уже есть 18 лет, поэтому избежать наказания не удастся. А кафе «Краб», в которое приводили жертв на свидания, исчезло. На его месте теперь безобидный цветочный магазин.

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