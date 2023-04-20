Латиноамериканское турне: как прошли переговоры Лаврова в Никарагуа

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Главе МИД РФ Лаврову оказали королевский прием в Никарагуа

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru

Тем временем глава МИД России уже прибыл на Кубу, где переизбрали на новый срок действующего президента.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель переизбран на второй пятилетний срок. Об этом стало известно в то время, когда в страну в рамках латиноамериканского турне прибыл Сергей Лавров. Там у главы российского МИД запланированы переговоры. А накануне министр посетил Никарагуа, где встретился с легендой местной революции — президентом Даниэлем Ортегой, чтобы обсудить сотрудничество. Чем закончился деловой визит, узнал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Из аэропорта главу МИД России везут через перекрытый Манагуа в сопровождении вооруженной охраны в пикапе. Приказано доставить немедленно, чтобы провести обстоятельно разговор, но сначала картина.

Глава никарагуанского МИД Денис Монкада поясняет, что актуальный сюжет — это освобождение страны от американской оккупации. Бумажник, которым бьют, — символ, что готовы защищаться до конца.

И они защищаются. Два года назад страна начала процедуру выхода их Организации американских государств.

Никарагуа ведет самостоятельную политику. За это и давят на нее годами. После переговоров Сергей Лавров встретился и с президентом страны Даниэлем Ортегой. Команданте был с женой.

Тут стоит сказать, что Ортега — легендарная личность во всей Латинской Америке. Настоящий «революсьонарио» — один из лидеров Сандинистской революции. С таким разговор, конечно, о давлении на страны.

Здесь очень старались сделать прием особенным. Вот, для заявлений подготовили одно из самых подходящих в стране зданий.

«Это конгресс-центр, где Ортега принимает гостей. Флаги тут везде — это особенность архитектуры», — показывает Синеок с места события.

Перед флагами расстелены ковры, в ожидании политиков угощают лобстерами. Учитывая скромный уровень экономического развития, прием прямо-таки королевский.

На столе, подготовленном для заявлений, бутылки аккуратно положили у стаканов — вентиляция здесь такая, что может свалить. Энергию ветра тут уже используют.

«Один из важных вопросов — политическое взаимодействие. Взгляды на то, что происходит в мире, у стран очень схожи», — сказал Лавров.

Сотрудничество между странами развивается. Идут поставки российской автомобильной техники, Россия помогает Никарагуа развивать транспортную инфраструктуру. Тесно общаются и военные ведомства. Укрепление отношений идет практически во всех сферах, что должно дать экономике Никарагуа серьезный толчок в развитии.

Теперь понятно, отчего в президентской республике оказали российскому министру иностранных дел королевский прием.

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