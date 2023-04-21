Не устоял сам Кустурица: объявлен второй хедлайнер фестиваля «Нашествия-2023»

Мероприятие состоится с 4 по 6 августа в Калужской области после трехлетнего перерыва.

Объявлен второй хедлайнер музыкального фестиваля «Нашествие-2023», которое состоится с 4 по 6 августа в Калужской области после трехлетнего перерыва. Им стала рок-группа группа The Hatters. Перед обаянием этого творческого коллектива не устоял даже режиссер Эмир Кустурица, который снял для них видеоклип.

«Очередным участником фестиваля „НАШЕСТВИЕ — 2023“ станет группа The Hatters, перед обаянием которой не устоял сам Эмиль Кустурица. Всего лишь за шесть лет своего существования коллектив выступил в качестве хэдлайнера на всех крупнейших фестивалях страны и успешно гастролирует от Калининграда до Владивостока», — сообщили в пресс-службе мероприятия.

Группа The Hatters. Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Музыканты сейчас находятся на пике популярности. Каждое их выступление заряжает зрителей позитивом и энергией настолько, что артистов еще долго не хотят отпускать. Совсем недавно группа выпустила новый альбом, песни из которого они непременно исполнят на «Нашествии-2023».

Список остальных участников будет пополняться в ближайшее время.

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