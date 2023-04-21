Не устоял сам Кустурица: объявлен второй хедлайнер фестиваля «Нашествия-2023»

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 62

Вторым хедлайнером фестиваля «Нашествия-2023» станет группа The Hatters

Не устоял сам Кустурица: объявлен второй хедлайнер фестиваля «Нашествия-2023»

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Читайте нас в: Дзен Новости

Мероприятие состоится с 4 по 6 августа в Калужской области после трехлетнего перерыва.

Объявлен второй хедлайнер музыкального фестиваля «Нашествие-2023», которое состоится с 4 по 6 августа в Калужской области после трехлетнего перерыва. Им стала рок-группа группа The Hatters. Перед обаянием этого творческого коллектива не устоял даже режиссер Эмир Кустурица, который снял для них видеоклип.

«Очередным участником фестиваля „НАШЕСТВИЕ — 2023“ станет группа The Hatters, перед обаянием которой не устоял сам Эмиль Кустурица. Всего лишь за шесть лет своего существования коллектив выступил в качестве хэдлайнера на всех крупнейших фестивалях страны и успешно гастролирует от Калининграда до Владивостока», — сообщили в пресс-службе мероприятия.

Группа The HattersГруппа The Hatters. Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Музыканты сейчас находятся на пике популярности. Каждое их выступление заряжает зрителей позитивом и энергией настолько, что артистов еще долго не хотят отпускать. Совсем недавно группа выпустила новый альбом, песни из которого они непременно исполнят на «Нашествии-2023».

Список остальных участников будет пополняться в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Стивен Сигал выступит на антифашистском фестивале в Самарской области.

+3° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.62
-0.03 89.46
0.09
День прибавляется, движение ускоряется: китайский гороскоп на неделю с 24...

Последние новости

9:16
Выбиты окна: в жилом доме в Волгограде произошел взрыв
9:02
Путин поздравил мусульман РФ с праздником Ураза-байрам
8:50
Свой хлеб сытнее? Страны G7 хотят запретить экспорт в Россию почти всех товаров
8:39
«Братья-славяне»: Пресняков и рыжий из «Иванушек» раскрыли секрет родства
8:26
В России из аптек и больниц начали отзывать препарат «Преднизолон» из Индии
8:08
«Во всем виноват секс»: почему сталкеры преследуют своих жертв

Сейчас читают

Я ей не наливала: Алена Блин рассказала про закулисье скандального интервью Ани Лорак
В Госдуме предложили давать мамам бесплатных нянь от государстваа
Возрождение Речи Посполитой: губительный путь для Польши
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео