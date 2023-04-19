Стивен Сигал выступит на антифашистском фестивале в Самарской области

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 21

Голливудский актер является представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурного наследия.

Стивен Сигал выступит на антифашистском фестивале в Самарской области

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Американский актер, а также специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурного наследия Стивен Сигал посетит Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!». Мероприятие состоится в Самарской области 1–6 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы правительства региона.

«Специальным гостем фестиваля станет американский актер, продюсер, режиссер, мастер боевых искусств и настоящая легенда киноиндустрии Стивен Сигал. Многие знают, что Стивен еще и музыкант, пронесший любовь к стилю дельта-блюз через всю свою жизнь», — сказано в заявлении.

Отмечается, что в заключительный день фестиваля Сигал выйдет на главную сцену на площади Куйбышева и выступит для зрителей. В программу войдут авторские произведения артиста и мировые хиты блюза.

Фестиваль «Гитары в строю» приурочен ко Дню Победы, его главной идеей является объединение народов мира в борьбе с проявлениями фашизма. 1 мая в рамках события пройдет митинг-концерт, затем автомотопробег по памятным местам Самары. Международная встреча охватит несколько городов области, в том числе Сызрань, Тольятти, Чапаевск, Жигулевск и другие.

Кроме того, участники мероприятия готовятся к дискуссиям, одной из тем станет международная русофобия. Помимо Сигала на сцену выйдет группа LiberАrte из Никарагуа, певцы Сашо Гачник из Словении и Франсуа Модеме из Франции, заслуженные артисты России Сергей Войтенко и Денис Майданов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стивен Сигал открыл центр айкидо в Москве.

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