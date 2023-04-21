Путин поздравил мусульман РФ с праздником Ураза-байрам

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Сейчас, в зоне СВО, бойцы-мусульмане вместе с боевыми товарищами защищают Россию.

Путин поздравил мусульман РФ с праздником Ураза-байрам

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Владимир Путин тепло поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам и подчеркнул ценность вклада мусульманских организаций в стабилизации межнационального и межрелигиозного сотрудничества. Поздравление президента опубликовано на сайте Духовного собрания мусульман России (ДСМР). Также текст сообщения опубликован в официальном Telegram-канале пресс-службы Кремля.

«Поздравляю вас с праздником Ураза-байрам. Этот особо почитаемый мусульманами всего мира праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, несет высокий духовный смысл, олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию», — говорится в заявлении главы государства.

Путин отметил, что приверженцы ислама в России глубоко уважают многовековые традиции и культуру страны, а также прививают это подрастающему поколению. По мнению лидера, в жизни мусульманской уммы существует много добра, она наполнена делами и начинаниями. Правительство уделяет особое внимание образованным, благотворительным и просветительским инициативам.

Глава государства также отметил, что в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими сослуживцами защищают Россию и показывают себя как отважных патриотов, способных на героизм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве прошло празднование Ураза-Байрама.

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