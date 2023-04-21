Празднование Ураза-Байрама в Москве: прямая трансляция

Праздничное богослужение на Ураза-Байрам проходит в Москве 21 апреля 2023 года. Все верующие могут в этот день прийти в мечети Москвы.

Этот праздник является для мусульман одним из самых значимых наравне с Курбан-Байрамом, который будет отмечаться летом. В этот день мусульмане по всему миру проводят день в молитвах, помогают нуждающимся, ходят в гости и проводят время с семьей.

Ураза-Байрам завершает большой пост — Рамадан. Поэтому утро в этот день начинается у верующих с намаза. Традиционно в Москве намаз на Ураза-Байрам проходит в Московской Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях города.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал об истории и традициях Ураза-Байрам.