«Братья-славяне»: Пресняков и рыжий из «Иванушек» раскрыли секрет родства

Подписчики знаменитостей умоляют их провести генетическую экспертизу.

Фанаты не раз сравнивали внешность двух российских звезд шоу-бизнеса Владимира Преснякова и Андрея Григорьева-Апполонова. Теперь слухи подтверждаются: Пресняков выложил в своем личном блоге пост, в котором выложил снимок, будто бы подтверждающий их родство. Фотографию можно посмотреть на сайте 7Дней.ru.

На коллаже запечатлены обнимающиеся Пресняков и Григорьев-Апполонов и их снимки в молодости. Мало кто помнит, но Рыжий из «Иванушек», как и Пресняков, носил длинные волосы. Публикация произвела на всех полный фурор: фанаты начали просто умолять знаменитостей сделать генетическую экспертизу.

И это неудивительно, так как артисты выглядят как братья. Один из подписчиков вообще взялся за поиск общих родственников у музыкантов и уже начал составлять генеалогическое древо.

«Может, у вас папа один?», — написал один из пользователей.

«Просто братья-славяне», — отметил другой.

Отметим, что Владимир Пресняков родился в 1968 году в Свердловске, в семье музыкантов. Его отец — Владимир Петрович Пресняков, а мать — Елена Петровна.

Андрей Григорьев-Апполонов же родился в 1970 году в Сочи, в обычной семье. Прожил там все детство в обычной пятиэтажке. Кстати, по семейной легенде дальним предком семьи был поэт Аполлон Григорьев.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Пресняков раскрыл правду о своем первом сексуальном партнере.