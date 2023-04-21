Беспилотник ВСУ упал в городе Клинцы Брянской области
Брянский губернатор Богомаз заявил о падении беспилотника ВСУ у жилого дома в Клинцах
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
По словам губернатора граничащего с Украиной региона, пострадавших в результате нет.
На территорию жилого дома в городе Клинцы упал беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, жертв нет. Однако из-за падения дрона появились частичные разрушения, выбиты стекла. На месте случившегося работают сотрудники оперативных служб.
Днем ранее, 20 апреля, сообщалось, что по территории деревни Ломаковка в Брянской области нанесли 12 минометных ударов. Боеприпасы попали на дома и подстанции, местные остались без света и прятались от обстрела в подвалах.
В начале 2022 года президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по защите Донбасса. Лидер подчеркнул, что Киев возобновил массовые стрельбы в жилых районах ЛНР и ДНР. Украина проигнорировала попытки мирного урегулирования конфликта, поэтому Россия решила оказать военную помощь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ в ДНР предотвратила покушение СБУ на мэра Горловки Приходько.
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