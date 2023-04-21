Увидеть невозможно: в России создали костюм-невидимку для снайперов

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 14

В РФ представили невидимый костюм для снайперов «Богомол-Z»

Увидеть невозможно: в России создали костюм-невидимку для снайперов

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Среди особенностей новинки выделяют ее легкость и бесшумность.

В России создали невидимый костюм для снайперов при использовании металлизации ткани. Главная особенность новейшей разработки — работа в ИК-диапазоне, защищающая от тепловизора. Об этом РИА Новости рассказал представитель компании-производителя «Альфа К» Виктор Константинопольский.

По его словам, костюм может защитить не только бойца, но и технику. Но главные особенности новинки — это легкость и бесшумность. Она весит от одного до трех килограммов, а ткань практически не издает шума.

«Это новейшая разработка, мы продолжаем совершенствовать наш костюм, но уже сейчас его тестирует министерство обороны России, бойцы в зоне СВО», — отметил Константинопольский.

Специалисты отмечают, что он практически не уступает другим иностранным аналогам, а в некоторых аспектах даже превосходит их.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ показало работу беспилотников «Орлан-10».

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