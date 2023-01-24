Воздушный спецназ: МО РФ показало работу беспилотников «Орлан-10»

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Иван Обухов
Иван Обухов 62

Уникальные БПЛА помогают военным корректировать огонь, обнаруживать цели и контролировать перемещения противника.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ показало работу беспилотников «Орлан-10» в зоне спецоперации. Эти дроны помогают российским бойцам корректировать огонь, обнаруживать цели и контролировать перемещения противника.

Позиции иностранных наемников, которые прикрываются мирными жителями в зоне проведения спецоперации, нашли операторы беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-10». Как выяснила разведка российской армии, огневые точки, боевую технику, артиллерийские установки и склады боеприпасов Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально размещают в частном секторе, возле жилых домов и социальных объектов.

Также с помощью «Орлана» наши военные корректируют огонь, ведут наблюдение за перемещением сил противника и обнаруживают замаскированные командные пункты.

«Задачи выполняем такие: вылетаем в район работы, ищем абонентов сотовой связи, определяем их месторасположение, рассылаем им СМС. Ну и определяем принадлежность к той или иной стороне», — говорит командир отделения, позывной «Старый».

В Минобороны также отметили, что беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» могут эффективно работать даже при помехах средств радиолокационной борьбы. За многозадачность эти беспилотники часто называют воздушным спецназом.

Тема:
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