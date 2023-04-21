«Предпочитают щеголять брендами»: как распознать альфонса и не попасть на его уловки

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 18

Психолог Солис назвала цепляющую харизму одним из признаков мужчины-альфонса

«Предпочитают щеголять брендами»: как распознать альфонса и не попасть на его уловки

Фото: www.globallookpress.com / Nick White

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Мужчин, которые предпочитают быть на содержании у женщин, можно определить по нескольким признакам. По каким?

Все люди неповторимые, с уникальным набором внешних и внутренних качеств. Однако альфонсов объединяет несколько общих черт. О портрете содержанцев рассказала изданию Газета.ру психолог Юлия Солис.

Специалист отмечает, что альфонсы обладают большой уверенностью в себе и своих действиях, поэтому быстро привлекают женщин и могут убедить их в искренних намерениях. Такие такие мужчины легко считывают и понимают эмоции других людей, поэтому могут манипулировать ими. Также они те еще подхалимы, умеют расположить к себе и заставить чувствовать себя особенной.

Но эти качества не всегда свидетельствуют о том, что рядом с вами альфонс. Подобным набором черт обладают и другие мужчины.

По внешним признакам иждивенцев выдает сильная цепляющая харизма. Такие молодые люди следят за своим внешним видом и «предпочитают щеголять брендами».

Юлия Солис отмечает, что разглядеть альфонса бывает очень непросто. Главное — не делать поспешных выводов и постараться внимательнее приглядеться к поведению и внешнему виду мужчины.

«Нужно прислушиваться к своей интуиции и уметь внимательно наблюдать за человеком, который находится рядом», — говорит психолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, под какими знаками зодиака рождаются истинные альфонсы.

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