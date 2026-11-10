Новый порядок безопасности: что планируют обсудить на встрече в Абу-Даби

В Абу-Даби обсудят новую систему безопасности после конфликта на Украине

На переговорах в Абу-Даби планируется обсудить создание новой системы континентальной безопасности, которая будет действовать после завершения конфликта на Украине.

По информации источника 5-tv.ru, участники встречи намерены сосредоточиться на разработке механизмов предотвращения возможных угроз и укрепления стабильности в регионе.

При этом урегулирование украинского конфликта станет лишь одной из тем предстоящих переговоров.

Как уточнил собеседник издания, несмотря на критическую важность украинского вопроса, обсуждение будет носить значительно более широкий характер.

Таким образом, стороны планируют рассмотреть не только пути разрешения нынешнего конфликта, но и принципы обеспечения безопасности в последующий период.

Переговоры представителей России, США и Украины запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, американскую сторону представляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров.

Российская делегация уже прибыла в столицу ОАЭ. Ранее Уиткофф сообщал, что участники встречи намерены обсудить вопросы послевоенной безопасности, деэскалации, гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги к урегулированию конфликта.

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