Вячеслав Макаров перенес своих поклонников в эпоху нулевых

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 33

Новый трек «Разбуди меня» Вячеслава Макарова вышел на музыкальных площадках страны

Вячеслав Макаров перенес своих поклонников в эпоху нулевых

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Автором песни выступил создатель группы «Винтаж» Алексей Романоф.

Российский певец Вячеслав Макаров выпустил новый трек «Разбуди меня». Это особенное музыкальное произведение в репертуаре артиста, которое перенесет слушателя в эпоху нулевых — сложную, необычную и безумно интересную. А создал эту «машину времени» Алексей Романоф — человек, который там жил, творил и вошел в историю отечественного шоу-бизнеса как один из самых талантливых музыкантов. Свой замысел он воплощал в тандеме с композитором Тимуром Елчиным.

Вячеслав в свою очередь, проникнувшись каждой нотой, словом и идеей музыкального произведения, донес его до слушателя. И вместе с этим вложил в него свой смысл. Весна и меланхолия — хорошее сочетание, чтобы отпустить старое и начать новое. Песня на это отлично мотивирует, уверен артист.

«Сейчас настает то время, когда возвращается музыка. Непростая, со сложной мелодией, где слышится вокальная составляющая. Безусловно, мне хочется передать всем слушателям настроение этой песни: мечтательное, весеннее, меланхоличное», — отмечает исполнитель трека.

Он надеется, что новая песня обязательно разбудит его поклонников и поможет открыть новую страницу в жизни.

Вячеслав Макаров — российский певец, музыкант, театральный актер, телеведущий, шоумен, а также — экс-участник Высшей лиги КВН «Сборная Камызякского края». В 2019 году собрал свою собственную группу — Makarov Band, в составе которой выпустил такие синглы, как Планеты» (2019), «Ты и я» (2019), «Прости» (2020), «Любовь без повода (2021), «Посмотри мне в глаза» (2022) и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российский певец, композитор и продюсер Алексей Романоф отпраздновал свой 45-й день рождения, а также показывал подробное видеоинтервью с шоуменом, где он поделился подробностями создания группы «Винтаж» и другими самыми интересными событиями в своей жизни.

+15° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
81.49
-0.13 89.35
-0.11
День прибавляется, движение ускоряется: китайский гороскоп на неделю с 24...

Последние новости

19:56
Моральные уроды: падет ли Европа под «радужный флаг»
19:43
В России восстанавливается популяция снежного барса
19:28
В реестр Роскомнадзора внесли аккаунты 15 популярных блогеров
19:11
Диетолог высказалась против резкого похудения звезды «Ворониных» Маши Ильюхиной после родов
18:59
Гвоздикова призналась в тяжелом разговоре сестрой из Украины: «Знать не хочу!»
18:43
Жители Петербурга скупают амбарные замки для защиты своих крыш от туристов

Сейчас читают

«Многие уже поняли трагичность своего положения»: Михалков об уехавших звездах
Ветеран разведки заявил о безвыходной ситуации для ВСУ
Полежайкин не появится на экране. Что случилось со звездой «Папиных дочек»?
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео