«Готова стать бабушкой»: Анастасия Волочкова ждет внуков от 17-летней дочери

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 28

Анастасия Волочкова призналась, что готова к внукам от своей несовершеннолетней дочери

«Готова стать бабушкой»: Анастасия Волочкова ждет внуков от 17-летней дочери

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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При этом балерина не готова оказывать помощь в воспитании нового поколения.

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова уже готова получить статус бабушки. Однако помогать с ребенком она не сможет, все обязанности по воспитанию будут выполнять няни, заявила знаменитость в эфире федерального канала.

С 2020 года дочь балерины Ариадна живет с отцом Игорем Вдовиным и его женой, телеведущей Еленой Николаевой. У девочки есть парень, который старше ее на шесть лет. Звезда рассказала, что доверяет своей несовершеннолетней дочери и уважает ее выбор.

«Замуж она пока не собирается, но у нее есть друг. Я ее выбор одобряю и доверяю ей. Бабушкой-то готова стать, но, думаю, что будут нянечки у Ариши», — говорит Волочкова.

Ариадна, дочь Анастасии ВолочковойАриадна, дочь Анастасии Волочковой. Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Однако у экс-мужа балерины другое мнение на этот счет. Он пока не готов стать дедушкой и считает, что Ариадна еще слишком маленькая для рождения детей и совместной жизни с мужчиной.

Сам Игорь Вдовин уже давно остепенился и живет счастливой жизнью с новой супругой. А Анастасия Волочкова часто бегает от одного мужчине к другому, не считая это чем-то постыдным и зазорным.

Балерина также отметила, что финансовое положение и социальный статус избранника дочери ей неважны. Больше всего она боится стать как ее мать, с которой у королевы шпагата весьма напряженные отношения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова показала лицо после похода к косметологу.

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