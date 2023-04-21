«Готова стать бабушкой»: Анастасия Волочкова ждет внуков от 17-летней дочери
Анастасия Волочкова призналась, что готова к внукам от своей несовершеннолетней дочери
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
При этом балерина не готова оказывать помощь в воспитании нового поколения.
Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова уже готова получить статус бабушки. Однако помогать с ребенком она не сможет, все обязанности по воспитанию будут выполнять няни, заявила знаменитость в эфире федерального канала.
С 2020 года дочь балерины Ариадна живет с отцом Игорем Вдовиным и его женой, телеведущей Еленой Николаевой. У девочки есть парень, который старше ее на шесть лет. Звезда рассказала, что доверяет своей несовершеннолетней дочери и уважает ее выбор.
«Замуж она пока не собирается, но у нее есть друг. Я ее выбор одобряю и доверяю ей. Бабушкой-то готова стать, но, думаю, что будут нянечки у Ариши», — говорит Волочкова.
Ариадна, дочь Анастасии Волочковой.
Однако у экс-мужа балерины другое мнение на этот счет. Он пока не готов стать дедушкой и считает, что Ариадна еще слишком маленькая для рождения детей и совместной жизни с мужчиной.
Сам Игорь Вдовин уже давно остепенился и живет счастливой жизнью с новой супругой. А Анастасия Волочкова часто бегает от одного мужчине к другому, не считая это чем-то постыдным и зазорным.
Балерина также отметила, что финансовое положение и социальный статус избранника дочери ей неважны. Больше всего она боится стать как ее мать, с которой у королевы шпагата весьма напряженные отношения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова показала лицо после похода к косметологу.
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