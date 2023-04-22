Свернули удочки: в Приморье рыбака чуть не унесло в открытое море

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В Приморье рыбака чуть не унесло в открытое море

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Спасатели обнаружили его в 150 километрах от берега.

Приморские рыбаки рискуют жизнью ради улова. Одного из них чуть не унесло в открытое море на надувной лодке. Только благодаря спасателям, которые бросились ему на помощь, мужчина не пострадал. Его нашли в 150 метрах от берега и благополучно доставили на сушу.

Еще один любитель подледного лова встал на пути огромного судна. Экипаж начал ему сигналить, но рыбак невозмутимо занимался своими делами. И только в последний момент сорвался с места. Судя по кадрам, он так рисковал, чтобы спасти удочки.

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