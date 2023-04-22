Елена Бирюкова призналась в гордости за старшую дочь: у нее получилось

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 28

Елена Бирюкова призналась в гордости за делающую успехи в кино дочь

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Талант 25-летней Александры уже оценили за рубежом. Чем знаменита девушка?

Звезда Сериала «Саша+Маша» призналась, что гордится своей старшей дочерью Александрой. В первую очередь звездную маму радуют успехи девушки в кино. К своим 25 годам она успела завоевать несколько заслуженных наград в этой индустрии. Елене в этом смысле похвастаться нечем.

«Мне кажется, это прекрасно. Вот у меня нет никаких премий, а моя дочь сняла короткометражный фильм как продюсер и получила приз Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый Слон», — поделилась Елена Бирюкова в кулуарах другой кинопремии для начинающих кинодеятелей «Аванс», которая проходит в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Кстати, в копилке Александры не только российские, но и международные награды. Талант девушки признали, в частности, и в Европе, и в Турции.

«У меня восемь премий за один фильм. Не только российских. Участвовала в европейском фестивале и турецком. Причем работа побеждала по всем номинациям — и за лучшую женскую роль, и как лучший фильм, за лучшую режиссуру», — поделилась Александра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Ирина Купченко удостоилась специального приза ММКФ имени Константина Станиславского «Верю».

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