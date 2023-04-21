Ирина Купченко из рук Никиты Михалкова получила специальный приз на ММКФ
Актриса удостоилась награды в первый день кинофестиваля.
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Ирина Купченко удостоилась специального приза Московского международного кинофестиваля (ММКФ) имени Константина Станиславского «Верю». Награду вручил президент ММКФ Никита Михалков, сообщило ТАСС.
«Все скрипки похожи друг на друга: струны, смычок. Но есть Страдивари. Это Купченко», — отметил Михалков, вручая приз знаменитости.
В ответном слове Купченко поблагодарила Михалкова не только за приз, но и его работу в кино и не только. Помимо этого она обратилась и к зрителям.
«Больше всего я благодарна Богу. Но самая большая моя благодарность — вам, зрителям. Потому что без вас мы, актеры — ничто», — заключила актриса.
ММКФ проходит с 20 по 27 апреля. На фестивале будут представлены порядка 200 работ из 60 стран. В основной конкурс вошли 12 фильмов, два из которых из России. Премия «Верю» была учреждена в 1999 году. Ее получили такие знаменитости, как: Джек Николсон, Жанна Моро, Мерил Стрип, Харви Кейтель, Фанни Ардан, Даниэль Ольбрыхский, Жерар Депардье, Олег Янковский, Изабель Юппер и многие другие.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ирине Купченко удается «держаться на плаву» после смерти любимого супруга.
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