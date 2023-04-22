Брутер прокомментировал последнее заявление Писториуса о том, что наносить удары по России «абсолютно нормально».

У Запада нет компромиссов для политиков и хорошего отношения к России. Об этом заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, когда его попросили прокомментировать слова главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что «абсолютно нормально» вести военные операции на территории России. Об этом пишет издание EADaily.

Такое заявление министра говорит о том, что слова канцлера ФРГ Олафа Шольцы о мире были лишь пылью в глаза, сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Он отмечает, что верить этим людям ни в коем случае нельзя. Даже несмотря на то, что у них есть власть и механизмы управления. Они все равно будут переворачивать все в свою пользу — нарушать, лицемерить и жульничать.

«Говорить с ними можно только в очень четких, я бы сказал, исчерпывающих формулировках», — подчеркивает Владимир Брутер.

Прежде новый министр обороны Германии казался компромиссной фигурой, сейчас очевидно, что это не так, продолжил эксперт. Он отметил, что на Западе больше не осталось тех, кто за компромисс. Все, кто приходит к власти дают присягу «нужному» курсу.

В одном их своих последних заявлений, Писториус заявил, что «абсолютно нормально» вести военные операции и наносить удары ВСУ по территории России.

«Абсолютно нормально, что в подобных военных столкновениях сторона, на которую напали, продвигается на вражескую территорию, чтобы, например, отрезать пути снабжения», — сказал министр в эфире телеканала ZDF.

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