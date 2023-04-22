«Трансгендерный хайп»: Пушков о надевших женские туфли канадских политиках

По словам главы комиссии Совета Федерации, это нельзя назвать поддержкой жертв насилия.

Глава комиссии Совета Федерации России по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказался о недавней акции канадских политиков. Своим мнением он поделился в персональном Telegram-канале.

Пушков уверен, что произошедшее нельзя назвать поддержкой женщин. По его словам, таким образом западные политики просто «хайпят» на актуальной теме.

«Канадские политики в женских туфлях. Даже не скрывают, что это — трансгендерный хайп, а не защита женщин от насилия. Все предельно ясно с этими «защитниками», — заявил Пушков.

Некоторое время назад министр транспорта Канады Омар Альхабра опубликовал видео, где он и его коллеги пришли на заседание в розовых туфлях. По их словам, акцией Hope in High Heels они выражают поддержку женщинам, подвергшимся разным видам насилия.

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