«Ждете?» — девушка Харламова показала совместное фото с любимым

|
Полина Долгова
Полина Долгова 28

Ковальчук показала редкое совместное фото с Харламовым

«Ждете?» — девушка Харламова показала совместное фото с любимым

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Ходит слух, что юморист в этом году планирует сделать Ковальчук предложение руки и сердца.

Катерина Ковальчук редко афиширует подробности своих отношений с Гариком Харламовым. Они закрыты для прессы и очень редко выходят на публичные мероприятия вместе. Недавно 30-летняя актриса неожиданно для фанатов поделилась архивным снимком со своим возлюбленным со съемок кинопроекта «Гусар 2», сообщает 7Дней.ru.

На снимке шоумен позирует в наряде главного героя проекта. В этой картине возлюбленные принимают участие вдвоем.

«Ждете?» — интригующе спросила актриса подписчиков.

Знакомство Катерины с резидентом Comedy Club произошло в 2019 году как раз на съемках первой части комедийного сериала. Сначала они дружили, но когда Харламов громко расстался с женой Кристиной Асмус, их роман закрутился и влюбленные начали жить вместе. Известно, что Ковальчук хорошо общается с будущей свекровью. В конце февраля актриса праздновала юбилей, на котором получила теплое поздравление от матери Харламова. Официальных подтверждений о том, что будет свадьба пока не было.

Ходит слух, что Харламов в этом году планирует сделать Ковальчук предложение руки и сердца, но для начала ему нужно уладить все моменты с бывшей женой — Кристиной Асмус. Которая до недавнего времени проживала с ним в одном доме на Рублевке, так как ей некуда было съезжать после развода.

Около двух недель назад она заявила, что «квартирный вопрос» решился, поэтому в скором времени она покинет дом бывшего мужа. Вероятно, к этому подтолкнул роман актрисы с молодым актером Романом Евдокимовым. Дело в том, что избранникам артистки пропуск в дом воспрещен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разведенный Харламов контролирует личную жизнь Асмус.

+13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
81.49
-0.13 89.35
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:00
«Ждете?» — девушка Харламова показала совместное фото с любимым
13:46
Дональд Трамп обошел Рона Десантиса в гонке за лидерство среди республиканцев
13:31
Губернатор Гладков: на месте падения авиабомбы в Белгороде нашли взрывоопасный предмет
13:12
Губернатор Старовой сообщил об обстреле ВСУ Рыльского района Курской области
12:54
Люся Чеботина готовится к большой роли в кино: «Обожаю!»
12:26
«Синдром хорошей девочки»: пять советов, как от него избавиться

Сейчас читают

«Многие уже поняли трагичность своего положения»: Михалков об уехавших звездах
Ветеран разведки заявил о безвыходной ситуации для ВСУ
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ
Самый волшебный день в году: как 22 апреля 2023 привлечь удачу, финансы и любовь

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео