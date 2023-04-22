Ходит слух, что юморист в этом году планирует сделать Ковальчук предложение руки и сердца.

Катерина Ковальчук редко афиширует подробности своих отношений с Гариком Харламовым. Они закрыты для прессы и очень редко выходят на публичные мероприятия вместе. Недавно 30-летняя актриса неожиданно для фанатов поделилась архивным снимком со своим возлюбленным со съемок кинопроекта «Гусар 2», сообщает 7Дней.ru.

На снимке шоумен позирует в наряде главного героя проекта. В этой картине возлюбленные принимают участие вдвоем.

«Ждете?» — интригующе спросила актриса подписчиков.

Знакомство Катерины с резидентом Comedy Club произошло в 2019 году как раз на съемках первой части комедийного сериала. Сначала они дружили, но когда Харламов громко расстался с женой Кристиной Асмус, их роман закрутился и влюбленные начали жить вместе. Известно, что Ковальчук хорошо общается с будущей свекровью. В конце февраля актриса праздновала юбилей, на котором получила теплое поздравление от матери Харламова. Официальных подтверждений о том, что будет свадьба пока не было.

Ходит слух, что Харламов в этом году планирует сделать Ковальчук предложение руки и сердца, но для начала ему нужно уладить все моменты с бывшей женой — Кристиной Асмус. Которая до недавнего времени проживала с ним в одном доме на Рублевке, так как ей некуда было съезжать после развода.

Около двух недель назад она заявила, что «квартирный вопрос» решился, поэтому в скором времени она покинет дом бывшего мужа. Вероятно, к этому подтолкнул роман актрисы с молодым актером Романом Евдокимовым. Дело в том, что избранникам артистки пропуск в дом воспрещен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разведенный Харламов контролирует личную жизнь Асмус.