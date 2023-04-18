А мы вдвоем и не с тобою: разведенный Харламов контролирует личную жизнь Асмус

Бывшие в разводе около трех лет, но все еще живут под одной крышей.

Звезда Comedy Club Гарик Харламов до сих пор держит под контролем личную жизнь актрисы Кристины Асмус. Бывшие развелись три года назад, но комик так и не дал полную свободу экс-супруге. Она и их общая дочь по-прежнему делят одну жилплощадь с артистом, хотя оба уже давно не свободны, рассказывает 7Дней.ru.

В материале отмечается, что до сих порт так и неизвестно, по каким причинам комик и актриса не могут разъехаться. По словам Кристины, такое условие поставил при разводе сам Гарик, при этом ранее отмечала, что ей импонирует загородная жизнь. А в одной из недавних публичных перепалок с юмористом она упрекала его, что тот оставил ее с дочерью без жилья.

Гарик, в свою очередь, дает понять, что и сам не против отъезда Кристины. Более того, уверял, что любимая дочка ни в чем не нуждается, и жильем, в частности, ребенок не обделен.

Но точка в этом вопросе, вероятно, будет поставлена в ближайшее время. В интервью одному из федеральных каналов звезда картины «Текст» заявила, что скоро покинет особняк бывшего на Рублевке. Вероятно, этому способствовал роман актрисы с молодым актером Романом Евдокимовым. Дело в том, что избранникам артистки пропуск в дом комика заказан, а счастья очень хочется.

«Я сразу сказал, никаких шуры-муры в доме», — цитирует издание Харламова.

У Гарика, кстати, на личном фронте тоже все в порядке — он по-прежнему встречается с Екатериной Ковальчук. И теперь каждый сможет смело уйти с головой в новые отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Кристина Асмус разревелась в свой день рождения.