«Пришло время»: дочь певицы Славы начинает приводить себя в форму после родов

Саша Морозова впервые стала мамой в конце марта. Девушка с радостью рассказывает о своем сыне, но его рождение сильно отразилось на фигуре артистки.

Роды для молодой мамы прошли с осложнениями, но благодаря помощи врачей дочь певицы Славы чувствует себя совершенно здоровой, а жизни малыша ничего не угрожает. Сейчас Саша Морозова начинает привыкать к роли матери намерена заняться своей фигурой, пишет Вокруг ТВ.

За время беременности девушка набрала 20 килограмм, а на животе появились растяжки. Друзья начинающей артистки уверяли, что после родов она избавится от лишнего веса, но этого не произошло.

«Мне все говорили, что вес быстро уйдет, и как выйду из роддома будет минус десять килограмм… Я вышла из роддома, в итоге минус 4 при условии, что ребенок весил 3200. Кажется, меня обманули!» — делится Морозова.

Дочь Славы совсем не устраивает то, как сейчас выглядит ее тело, поэтому она занялась его улучшением.

«Пришло время. Изучаю, как это можно сделать спокойненько, потому что резко сбрасывать тоже нельзя, так как грудное вскармливание», — отмечает артистка.

24-летняя девушка ограничила потребление сахара и вредных продуктов, а также увеличила количество шагов. Изнурять себя диетами и большим количеством физических упражнений Саша не намерена. Сейчас уже видно прогресс, лишние килограммы медленно уходят.

Родить сына девушка должна была в середине апреля, но во время одного из обследований врачи увидели, что у малыша двойное обвитие пуповиной. Медики решили раньше срока сделать экстренное кесарево сечение. Операция прошла успешно и ребенка вместе с мамой выписали из больницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь певицы Славы Александра Морозова вышла замуж.

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