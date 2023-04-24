Воля посмеялся над новой фигурой Киркорова: «С таким буйком он точно не утонет»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 540

Комик Павел Воля высмеял новые ягодицы сделавшего пластику Филиппа Киркорова

Воля посмеялся над новой фигурой Киркорова: «С таким буйком он точно не утонет»

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Поп-король преобразился, результат его пластических операций не обсудил только ленивый. Комик, например, предложил переименовать его в «короля поп».

Комик и телеведущий, а теперь и лицо своего собственного шоу Павел Воля прошелся по внешности перенесшего ряд пластических операций Филиппа Киркорова. Народный артист РФ преобразился буквально с ног до головы — подтянул кожу на лице, очертил новые силуэты фигуры, чтобы выглядеть, как плечистый юнец. Не все критики согласны, что получилось, но сам певец доволен результатом.

Киркоров вскоре после операций перешил все свои сценические костюмы и добавил к ним новые — прозрачный комбинезон из сетки, например, вызывающий и подчеркивающий стройность. В сети появилось видео примерки, и пользователи обратили внимание на чересчур выдающиеся ягодицы исполнителя. В другом ролике артист призывно крутит ими прямо на концерте. Воля не удержался от шутки.

«Всю неделю соцсети сходили с ума. Все выкладывали поп-короля, а точнее короля поп. Я всех вас поздравляю, с таким буйком он точно не утонет. Раньше Киркорову и без этого было тяжело ходить по улице из-за популярности, а теперь ему вслед свистят из каждой тонированной приоры. А еще, когда Филипп садится на диван, то дивану мягко», — заявил юморист.

Народный артист и не думал скрывать от публики методы своего преображения. Он показал и своего хирурга Тимура Хайдарова, и поделился впечатлениями от восстановительного периода после операции. Вмешательство музыкант выбрал масштабное и многоэтапное, по его словам, конечный желаемый результат будет достигнут ко дню его рождения, 30 апреля королю исполнится 56 лет. А еще Филипп Киркоров рассказал главное — почему он вдруг решил полностью себя перекроить.

Ранее 5-tv.ru писал, что на смелый поступок певца сподвигла любовь.

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Воля посмеялся над новой фигурой Киркорова: «С таким буйком он точно не утонет»

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