В туалете «Ласточки» нашли труп новорожденного с ножевыми ранениями

В туалете московской электрички «Ласточка» во время уборки было обнаружено тело младенца со множеством ножевых ранений. Этой новостью поделилась Прокуратура Москвы.

В сообщении утверждается, что труп новорожденного с признаками насильственной смерти нашли ранним утром в мусорном баке электропоезда на станции Андроновка. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность женщины, родившей мальчика, и другие обстоятельства произошедшего.

Лефортовская межрайонная прокуратура взяла на контроль выяснение всех деталей трагедии, а также процесс принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту убийства матерью новорожденного ребенка.

Трехлетнюю дочку выпавшей из окна женщины нашли мертвой в Балашихе

По данным 5-tv.ru, тело новорожденного мальчика с ранениями нашли еще ночью - в 3:30 утра в электропоезде на юго-востоке Москвы. По первым данным, удары по младенцу наносились ножницами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагедии в Балашихе и о том, что могло спровоцировать женщину на убийство трехлетней дочери.