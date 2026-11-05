Умерла звезда «Беверли-Хиллз, 90210» Киммари Джонсон

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 31 0

Врачи диагностировали аневризму сердца.

Умерла актриса Киммари Джонсон

Фото: © Getty Images/Vince Bucci

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В Лос-Анджелесе 4 ноября умерла актриса Киммари Джонсон, знакомая зрителям по сериалу «Беверли-Хиллз, 90210» и комедии «Где моя тачка, чувак?». Причиной стала остановка сердца. Об этом 5 ноября сообщило издание TMZ со ссылкой на племянницу артистки Ронду Скотт.

По словам родственницы, 27 октября Джонсон почувствовала себя плохо дома. После сердечного приступа ее срочно доставили в медицинский центр «Сидарс-Синай», где врачи диагностировали аневризму сердца. Актриса умерла в больнице днем в среду в возрасте 50 лет.

Карьеру в кино Джонсон начала в 1998 году с одного из эпизодов «Беверли-Хиллз, 90210». Позже она снималась в сериале «V.I.P.» с Памелой Андерсон.

В 2000 году актриса исполнила роль девушки в комбинезоне в фильме «Где моя тачка, чувак?». В ее фильмографии также значатся картины «Костолом», «Бандитские войны», «Шпанская мушка», «Тень убийцы» и «Лето резни».

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