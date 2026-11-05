На Солнце образовалась гигантская дыра: что ждет Землю

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 85 0

Явление уже привлекло внимание исследователей: его последствия могут ощущаться до середины ноября.

На Солнце образовалась одна из крупнейших корональных дыр

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Солнце образовалась одна из крупнейших корональных дыр года

На Солнце образовалась одна из крупнейших в 2026 году корональных дыр. Ее размер составляет около миллиона километров. Ученые предупреждают, что из этой области в сторону Земли движется поток быстрого солнечного ветра. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Несмотря на название, настоящей дыры в Солнце нет. Корональная дыра — это область в атмосфере звезды, где плазма становится холоднее и менее плотной. Поэтому на снимках она выглядит как огромное темное пятно.

Такие области влияют прежде всего на космическую погоду. Из них в космос с большой скоростью вырываются потоки солнечного ветра — заряженных частиц. Их скорость может достигать нескольких сотен километров в секунду, а иногда и тысячи.

Ожидается, что первый поток от нынешней корональной дыры достигнет Земли в ночь с 6 на 7 ноября. Вместе с ним могут начаться магнитные бури. По прогнозам ученых, воздействие солнечного ветра может продолжаться не менее пяти суток.

При этом пока невозможно точно сказать, насколько сильными окажутся возмущения. Все будет зависеть от реальной скорости и плотности потока, который достигнет Земли. В одном случае возможны несколько дней магнитных бурь, в другом — лишь отдельные периоды геомагнитной активности.

Полностью магнитное поле Земли, предположительно, стабилизируется не раньше 13–14 ноября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
81.79
0.12 92.16
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:44
Квартира с подвохом: что проверить перед покупкой вторички
0:27
Не ждите снега: что нужно сделать в саду в ноябре
0:15
Возраст берет свое: какие вещества важны для здоровья мужчин после 40 лет
0:05
Не хватайтесь за все сразу: как вернуться к работе после декрета
23:40
Стендап-комика Рассела Брэнда признали виновным в нескольких изнасилованиях
23:27
Не только сердечникам: кому опасны горные лыжи

Сейчас читают

В Эстонии из-за разрыва отношений с Россией цены на электроэнергию выросли в пять раз
Китайские авто рискуют превратиться в «кирпичи» на колесах
«Подал на развод через Госуслуги, пока я спасала его от паралича»: Белоголовцева раскрыла правду о муже
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео