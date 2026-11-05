На Солнце образовалась гигантская дыра: что ждет Землю

На Солнце образовалась одна из крупнейших корональных дыр года

На Солнце образовалась одна из крупнейших в 2026 году корональных дыр. Ее размер составляет около миллиона километров. Ученые предупреждают, что из этой области в сторону Земли движется поток быстрого солнечного ветра. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Несмотря на название, настоящей дыры в Солнце нет. Корональная дыра — это область в атмосфере звезды, где плазма становится холоднее и менее плотной. Поэтому на снимках она выглядит как огромное темное пятно.

Такие области влияют прежде всего на космическую погоду. Из них в космос с большой скоростью вырываются потоки солнечного ветра — заряженных частиц. Их скорость может достигать нескольких сотен километров в секунду, а иногда и тысячи.

Ожидается, что первый поток от нынешней корональной дыры достигнет Земли в ночь с 6 на 7 ноября. Вместе с ним могут начаться магнитные бури. По прогнозам ученых, воздействие солнечного ветра может продолжаться не менее пяти суток.

При этом пока невозможно точно сказать, насколько сильными окажутся возмущения. Все будет зависеть от реальной скорости и плотности потока, который достигнет Земли. В одном случае возможны несколько дней магнитных бурь, в другом — лишь отдельные периоды геомагнитной активности.

Полностью магнитное поле Земли, предположительно, стабилизируется не раньше 13–14 ноября.

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