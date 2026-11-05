Три человека доставлены в больницу после стрельбы в почтовом отделении в Айове

CNN: три сотрудника почты пострадали в результате стрельбы в отделении Айовы

Три человека получили ранения и были госпитализированы в результате стрельбы в почтовом отделении американского городка Де-Мойна, штат Айова. Об этом сообщили журналисты CNN со ссылкой на представителей местной полиции.

Сотрудницу Почтовой службы США задержали по подозрению в стрельбе по двум коллегам в крупном отделении недалеко от центра города. Инцидент произошел утром на втором этаже многоэтажного здания, сообщил журналистам сержант полиции Де-Мойна Пол Паризек.

По его словам, все трое пострадавших — две женщины и мужчина — находятся в больнице, травмы, предположительно, не угрожают жизни. Один из сотрудников Почтовой службы получил ранение, когда пытался скрыться с места стрельбы — упал, когда пытался выбраться из здания.

Подозреваемую задержали сразу за пределами здания. Стрельба произошла в закрытой для посетителей части отделения. Имена подозреваемой и пострадавших, а также подробности того, что привело к стрельбе, пока не разглашаются.

«Поступило много вопросов о мотивах подозреваемого. На данный момент у нас нет никакой информации на этот счет», — заключил Паризек.

Объект расположен к северу от центра Де-Мойна, примерно в полутора километрах от здания законодательного собрания штата. На месте были замечены сотрудники экстренных служб в тактических шлемах и более десятка автомобилей правоохранительных органов. Туда же прибыли агенты Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

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