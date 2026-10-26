«Он убил моего ребенка»: подробности жестокой расправы в Санкт-Петербурге

Жуткая история из Петербурга, где в эти минуты разыскивают школьного учителя математики. Он подозревается в жестокой расправе над собственной семьей. Жертвами стали двухлетний ребенок и его бабушка. Супруге удалось спастись, она сейчас находится в реанимации.

Пока врачи борются за ее жизнь, следователи выясняют мотивы преступления. Восстановить картину произошедшего попытался и корреспондент «Известий» Елисей Савлюк.

В квартире разбросанные вещи и игрушки, на балконе перевернутая сушилка. Именно через него учительница спасалась от сожителя, который пытался ее убить.

От мужчины с молотком в руках Анастасия Кычева спасалась через окно. Падение смягчили матрас и подушки. Они до сих пор лежат под окнами квартиры, где произошла расправа.

В ту ночь Дмитрий Накаряков пришел в квартиру к матери Анастасии, чтобы расправиться с ней. Он несколько раз ударил молотком Аллу Пиджакову. После ее смерти мужчина убил маленького Сашу, а тело ребенка спрятал в холодильник. Через несколько дней мальчику должно было исполниться два года.

Квартира, где произошло двойное убийство, сейчас опечатана. Следователи уже осмотрели место преступления и изъяли записку, которую оставил Дмитрий Накаряков.

По данным журналистов, в записке мужчина объяснил мотивы своего поступка. Он был недоволен тем, что Анастасия настаивала на совместных выходных с ребенком, и сомневался в своем отцовстве. С будущей сожительницей Накаряков познакомился в школе, где оба работали учителями.

Для коллег она была учителем истории и обществознания, для близких — человеком, который любил путешествия и книги. Однако, как рассказала подруга Анастасии, проблемы в отношениях начались задолго до трагедии.

«Она говорила, что он в нее швырялся вот этими всеми предметами, какими-то тарелками, стульями он в нее кидался. Еще мама у нее тогда не приехала, она поэтому и попросила ее приехать, что он неадекватный был», — сказала подруга Анастасии Елизавета.

По словам Елизаветы, мужчина устраивал скандалы, а Анастасия старалась избегать конфликтов.

— Она сказала, что ее сбили. Потом вызвала полицию, когда увидела, что она сильно избита.

Сосед обнаружил Анастасию под окнами дома, когда возвращался домой. Женщина была сильно избита, но оставалась в сознании. Мужчина вызвал скорую помощь и полицию.

— Она начала говорить, что он убил моего ребенка. Потом, когда она сказала, что я из 496-й квартиры, я уже понял, что это Настя, которую мы знаем.

Сосед рассказал, что их дети общались на площадке, семья Анастасии казалась благополучной. В ту ночь ни он, ни другие жильцы не услышали криков.

— Там еще тишина была, только стук молотка чуть-чуть, и все.

Удивительно, что никто из коллег проблем в семье не замечал. Судя по всему, делилась происходящим Анастасия только с близкой подругой, а на работе старалась этого не показывать.

«У нас как будто принято терпеть, сор из избы не выносить. Все-так мне кажется, женщины, когда жалуются, то это действительно наступает какой-то предел. Я думаю, эту трагедию можно было бы предотвратить, если бы были вовремя приняты меры. Как будто были звоночки, говорящие о том, что женщине крайне не безопасно», — сказала клинический психолог Наталья Искра.

После нападения Дмитрий Накаряков скрылся. Сейчас его разыскивают. Пострадавшая находится в больнице с тяжелыми травмами. Следственный комитет расследует уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

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